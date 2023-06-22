В Татарстане 23 июня откроется горячая линия по вопросам призыва на военную службу

23 июня в Татарстане откроется горячая линия по вопросам призыва на военную службу в ряды Вооруженных сил России, консультировать татарстанцев будут в пятницу с 10:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Татарстане.