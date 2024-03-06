JOC: гидроксид лития обезвредил канцерогенный перфтороктановый сульфонат

Американские ученые из Рочестерского института в штате Нью-Йорк разработали новый электрохимический способ для очистки воды от пер- и полифторалкильные соединений (ПФАС), также известных как "вечные химикаты".
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