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JOC: гидроксид лития обезвредил канцерогенный перфтороктановый сульфонат

JOC: гидроксид лития обезвредил канцерогенный перфтороктановый сульфонат

Американские ученые из Рочестерского института в штате Нью-Йорк разработали новый электрохимический способ для очистки воды от пер- и полифторалкильные соединений (ПФАС), также известных как "вечные химикаты".

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