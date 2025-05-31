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Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу

Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью телеканалу «Царьград» призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу.

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