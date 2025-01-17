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Царьград

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Автоэксперт: снижения цен на китайские машины в России не будет

Автоэксперт: снижения цен на китайские машины в России не будет

Продавцы пережидают период низкого спросаНесмотря на то, что в России наблюдается переизбыток автомобилей китайского производства, дилеры не будут распродавать их по бросовым ценам.

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