Комиссия Польши продолжит расследование крушения Ту-154 Качиньского

Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы с самолетом Ту-154, при которой погиб президент республики Лех Качиньский, продолжит свою деятельность, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Антони Мачеревича.
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