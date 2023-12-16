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Комиссия Польши продолжит расследование крушения Ту-154 Качиньского

Комиссия Польши продолжит расследование крушения Ту-154 Качиньского

Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы с самолетом Ту-154, при которой погиб президент республики Лех Качиньский, продолжит свою деятельность, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Антони Мачеревича.

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