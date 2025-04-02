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Царьград

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Концерн "Калашников" поставил первые комплексы "Завет-Д" для защиты от атак

Концерн "Калашников" поставил первые комплексы "Завет-Д" для защиты от атак

Концерн "Калашников" отгрузил заказчику новейшие комплексы индивидуальной защиты "Завет-Д". Эти полностью российские разработки предназначены для оптико-электронного подавления высокоточного оружия и производятся на базе "ЦНИИточмаш".

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