Житель Уссурийска ранил ножом мужчину во Владивостоке

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Во Владивостоке правоохранители задержали жителя Уссурийска, который нанес ножевое ранение местному жителю в одном из кафе столицы Приморья, сообщил региональный главк МВД 10 ноября в своем Telegram-канале.
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