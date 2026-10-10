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Стеснялись роста, а теперь он — их козырь: актрисы российского кино от 178 до 192 см

Стеснялись роста, а теперь он — их козырь: актрисы российского кино от 178 до 192 см

В анкете рост актрисы — просто цифра. На площадке — рабочий параметр, от которого зависит многое: как встанут партнёры, какая будет обувь, где поставят камеру, на каком расстоянии друг от друга окажутся герои.

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