Стеснялись роста, а теперь он — их козырь: актрисы российского кино от 178 до 192 см

В анкете рост актрисы — просто цифра. На площадке — рабочий параметр, от которого зависит многое: как встанут партнёры, какая будет обувь, где поставят камеру, на каком расстоянии друг от друга окажутся герои.
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