Эксперт по безопасности Веселов объяснил, куда бежать при воздушной тревоге

При объявлении воздушной тревоги следует укрыться на любом объекте закрытого типа, прятаться в парках и под деревьями опасно, объяснил эксперт по безопасности, начальник управления Комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов, передает Pravda.
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