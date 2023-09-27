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Эксперт по безопасности Веселов объяснил, куда бежать при воздушной тревоге

Эксперт по безопасности Веселов объяснил, куда бежать при воздушной тревоге

При объявлении воздушной тревоги следует укрыться на любом объекте закрытого типа, прятаться в парках и под деревьями опасно, объяснил эксперт по безопасности, начальник управления Комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов, передает Pravda.

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