Лукашенко осудил Маска за жест, похожий на нацистское приветствие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 января осудил скандальный жест американского бизнесмена Илона Маска, сделанный после инаугурации президента США Дональда Трампа, так как уверен, что это то самое приветствие, которое использовали нацисты.
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