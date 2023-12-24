Гроза Дани Милохина и Паши Техника Мизулина готовит донос на рэпера из Екатеринбурга

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросит у Генеральной прокуратуры организовать проверку и ограничить распространение творчества рэпера VACIO (Николай Васильев, родом из Свердловской области).
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