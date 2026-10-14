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Боец Медведь дал советы военным водителям

Боец Медведь дал советы военным водителям

Боец Медведь, ушедший на фронт в 2022 году во время мобилизации, работает водителем в зоне боевых действий, эвакуируя технику и людей.

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