Военнослужащие Северного флота выполнили парашютные прыжки в небе Заполярья

При совершении прыжков применялись десантные системы Д-6, Д-10, использующиеся при массовом десантировании, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.
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