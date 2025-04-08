Боец РФ: на зачистку Днепроэнергии от ВСУ понадобилось не более часа

Боец группировки войск "Восток" с позывным "Девяностик", участвовавший в штурмовых действиях на южнодонецком направлении, сообщил, что операция по освобождению села Днепроэнергия от подразделений ВСУ заняла около часа.
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