НАТО начинает крупнейшие учения спецназа в Восточной Европе - Trojan Footprint 2022

В крупнейших учениях сил спецопераций НАТО примут участие более 3300 военнослужащих НАТО и союзниковВ учениях Trojan Footprint, которые стартовали сегодня, участвует более чем 3300 военных из 30 стран, относящихся к силам спецопераций (SOF).