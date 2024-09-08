Алаудинов рассказал об изменении тактики ВСУ

Украинские войска из-за активных действий ВС РФ изменили тактику на Курском направлении, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов .
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