Полицейские Санкт-Петербурга задержали юного подозреваемого в хищении более 6 миллионов рублей у пенсионерки

3 августа в дежурную часть главка поступило сообщение от 84-летней жительницы Фрунзенского района о том, что она стала жертвой мошенников, которые убедили её якобы в целях защиты накоплений передать и перевести денежные средства.
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