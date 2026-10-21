В селе Георгиевское Становлянского округа жители построили часовню на месте деревянной церкви Георгия Победоносца, сгоревшей во время Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- A Препараты для сни...
- Д Российские препар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым