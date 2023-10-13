ООН: Более 423 тысяч людей покинули свои дома в секторе Газа

Более 423 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа из-за израильских ударов. Об этом агентству Reuters в пятницу сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
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