Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» круглосуточно контролируют ситуацию в Суджанском районе Курской области, а операторы FPV-дронов соревнуются в сожжении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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