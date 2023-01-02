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Турция возобновила транзит судов через пролив Дарданеллы

Турция возобновила транзит судов через пролив Дарданеллы

Приостановленный из-за сильного тумана транзит судов через турецкий пролив Дарданеллы возобновлен, сообщила 2 января пресс-служба управления службы движения судов, разместив информацию об этом в глобальной системе слежения за судами (MarineTraffic).

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