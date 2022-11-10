Собака помогла полиции раскрыть квартирную кражу в Уссурийске

В Уссурийске служебная собака помогла полицейским раскрыть квартирную кражу по куртке, которую оставил на месте воришка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (12+) полиции Приморья.
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