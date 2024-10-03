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Царьград

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"Какой Украины?": Неожиданный ответ украинскому провокатору. Одесситка встала на защиту Пушкина и выдала базу

"Какой Украины?": Неожиданный ответ украинскому провокатору. Одесситка встала на защиту Пушкина и выдала базу

В Одессе провели соцопрос по поводу демонтажа памятника Александру Сергеевичу Пушкину, и одна из респонденток поставила в неловкое положение провокатора с микрофоном, высказав неожиданное мнение.

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