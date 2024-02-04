Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным

Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным

Бывший посол Украины в Германии и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник предложил провести переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому конфликту.

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