Специалисты из Москвы восстанавливают больницы и поликлиники Донецка и Луганска

Столичные специалисты ремонтируют инженерные коммуникации Специалисты Москвы помогают восстанавливать на территории Луганска и Донецка многоквартирные дома, социальные учреждения, дороги, проводят благоустройство.
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