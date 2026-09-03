Рейсы из Ярославля в Плёс отменили из-за неисправности теплохода

Судно «ВосходЪ-4» перенаправили на маршрут до Углича, вместо пути от Ярославля до Костромы и Плёса.Рейсы из Ярославля в Кострому и Плёс временно приостановили из-за технической неисправности теплохода «ВосходЪ-3».
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