Рейсы из Ярославля в Плёс отменили из-за неисправности теплохода

Судно «ВосходЪ-4» перенаправили на маршрут до Углича, вместо пути от Ярославля до Костромы и Плёса.Рейсы из Ярославля в Кострому и Плёс временно приостановили из-за технической неисправности теплохода «ВосходЪ-3».