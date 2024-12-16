Эксперт перечислил 3 способа быстро прогреть салон авто зимой

Автомеханик подсказал, как быстро прогреть салон машины даже в сильный морозС наступлением холодов утро у многих водителей начинается с прогрева своего транспортного средства, что позволяет сделать поездку более комфортной.
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