Спецпрокурор по делу сына Байдена ушел в отставку до инаугурации Трампа

Спецпрокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный Минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента Штатов Джо Байдена Хантера, подал в отставку без публичных заявлений за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа.
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