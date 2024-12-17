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Закон и Порядок

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Мой отклик на : «10 Самых главных различий между социализмом в СССР и капитализмом в России»

Мой отклик на : «10 Самых главных различий между социализмом в СССР и капитализмом в России»

Я не согласен с тем, что утверждает автор этого материала. (смотрите ниже). Объясняю, почему.

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Комментарии
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Катерина
&quot;А я знал из русской классической литературы, что в царской России ничего подобного не было.&quot;&quot;-----------------------------------------------------  А   в  царской  России и  школ для   детей  работяг и  кухарок  практически  не  было.  А  &quot;высшее&quot;  сословие   на  кулаках отношения  не  выясняли...  ОнЕ  стрелялись...
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