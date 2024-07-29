Зрители обнаружили несколько киноляпов в фильме «Афоня»

Зрители обнаружили в трагикомедии «Афоня» 1975 года несколько киноляпов. Об этом сообщает РБК.Так, на протяжении картины главного героя Афоню несколько раз «судят» десятки человек на собрании месткома в ЖЭКе.
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