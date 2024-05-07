Евросоюз решил направить Украине 90% доходов от замороженных активов России

Во время совместной пресс-конференции с лидерами стран Прибалтики в Латвии, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что страны Евросоюза достигли согласия на использование около 90% доходов от замороженных российских активов для оборонных нужд Украины.
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