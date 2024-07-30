Художники подали в суд на SEC из-за путаницы в статусе безопасности NFT

Двое художников бросили вызов SEC, оспаривая их попытки регулировать NFT как ценные бумаги. Их юристы сравнивают ситуацию с билетами на концерты Тейлор Свифт, задаваясь вопросом: можно ли считать их ценными бумагами? Они также обратились к историческому опыту попыток регулировать другие формы искусства в прошлом, подчеркивая важность сохранения открытости для новых технологий.