Более 50 улиц Севастополя останутся без света в четверг

15 февраля специалисты планируют проведение ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено. По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам: до 17:00 (на 1-1,5 часа) улица Добровольского, 1-18, 24; улица Космонавта Пацаева, 1-45, 48; улица Космонавта Волкова, 1-18, 39-65, 61а; улица Глазкова, 14-16, 18б; улица Вильямса, 2-10; улица Дарвина, 2-18; улица Докучаева, 11/2; улица Парниковая, 2, 4, 9-15, 19а, 20, 20г, 40; улица Передовая, 1-8; улица Тимирязева, 5-15, 17в; улица Мореходная, 133, 133а, 135, 136, 139, 141, 141а, 143, 145б, 147, 150, 157, 158, 159, 159а, 160, 161а, 163, 163а, 164, 164а, 166, 377, 378; шоссе Камышовое, 16, 16в/1, 16в/3, 16в/4, 16в/6, 637; улица Сапфирная, 1-13, 2а, 2б, 2б/1, 2г, 26/1, 30б; улица Амет-Хана Султана, 23-27, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 48, 48а, 54, 54а, 58-64, 68, кад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)