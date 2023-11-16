В Тюменской области вынесен приговор по делу о заказном убийстве предпринимателя, совершенном в 2008 году

Собранные следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны достаточными для вынесения на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговора двум братьям 1983 и 1984 годов рождения и женщине 1977 г.