В Тюменской области вынесен приговор по делу о заказном убийстве предпринимателя, совершенном в 2008 году

Собранные следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны достаточными для вынесения на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговора двум братьям 1983 и 1984 годов рождения и женщине 1977 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии