Русская весна
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Русская весна

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Кадры одной из российских атак на севере Харьковской области (ВИДЕО)

Кадры одной из российских атак на севере Харьковской области (ВИДЕО)

Появились кадры одной из атак передового подразделения ВС РФ на севере Харьковской области. Сообщается, что место съёмки — в районе Стрелечьей, которая уже взята Армией России, по данным украинских военных ресурсов.

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Комментарии
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Eduard
Молодцы парни,
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