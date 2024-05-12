Кадры одной из российских атак на севере Харьковской области (ВИДЕО)

Появились кадры одной из атак передового подразделения ВС РФ на севере Харьковской области. Сообщается, что место съёмки — в районе Стрелечьей, которая уже взята Армией России, по данным украинских военных ресурсов.
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