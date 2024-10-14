Боец «Бетон»: наемники ВСУ первыми сбегают с передовой от штурмовиков ВС РФ

Иностранные наемники ВСУ первыми покидают передовые позиции, заметив приближение штурмовых групп ВС РФ, рассказал старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон», который занимается подготовкой бойцов группировки войск «Запад».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии