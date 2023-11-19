Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Предателей лишают звёзд, званий и наград

Предателей лишают звёзд, званий и наград

1 августа 1946 года по приговору суда Союза Советских Социалистических Республик казнён бывший генерал-лейтенант А.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
... они её предают!!
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3 д.
ВераВерная
Ну, такой статистики у меня нет. Приписывать всех, кто на &quot;О&quot; к фекалиям неправильно. Я вот замечательного Питерского режиссёра Владимира Бортко к этой братии отнести не могу. Да и Елена Драпеко никогда в протестах замечена не была. Это так, навскидку...примеров можно и ещё насобирать.
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3 д.
Михаил Гринжук
Я бы посоветовал этому меру заткнуть хлебало и не вмешивать. Не х.. приравнивать какую то звездульку к памятникам героев и погибших солдат. Те жизнь отдали чтоб  победить фашизм. А эта что сделала. Раненых спасала и на фронте воевала.Этот мер должен понимать разницу между памятником  и этой шушерой.
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1 д.

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