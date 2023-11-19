Предателей лишают звёзд, званий и наград

ВераВерная

Ну, такой статистики у меня нет. Приписывать всех, кто на "О" к фекалиям неправильно. Я вот замечательного Питерского режиссёра Владимира Бортко к этой братии отнести не могу. Да и Елена Драпеко никогда в протестах замечена не была. Это так, навскидку...примеров можно и ещё насобирать.