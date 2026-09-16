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Царьград

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Дмитрий Демешин анонсировал новый сорт сои с высокой урожайностью

Дмитрий Демешин анонсировал новый сорт сои с высокой урожайностью

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил Владимиру Путину, что новый сорт сои "Хабаровский юбиляр" превосходит китайские сорта по урожайности и белковому содержанию.

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