Дмитрий Демешин анонсировал новый сорт сои с высокой урожайностью

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил Владимиру Путину, что новый сорт сои "Хабаровский юбиляр" превосходит китайские сорта по урожайности и белковому содержанию.
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