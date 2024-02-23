Гонка Легкова. Большунов, Латыпов, Халили, Коростелев, Спицов, Шипулин и Якимушкин пробегут масс-старт на 20 км

Гонка Легкова PARI Пересвет, Россия Мужчины 20 км, масс-старт, свободный стиль Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ Старт-лист Артем Мальцев Александр Легков Сергей Ардашев Антон Бабиков Евгений Белов Максим Вылегжанин Илья Черноусов Юрий Борзаковский Евгений Дементьев Савелий Коростелев Николай Круглов Никита Крюков Эдуард Латыпов Александр Логинов Дмитрий Малышко Александр Панжинский Алексей Петухов Илья Порошкин Глеб Ретивых Илья Семиков Даниил Серохвостов Антон Смольский Денис Спицов Александр Терентьев Карим Халили Алексей Червоткин Антон Шипулин Иван Якимушкин Александр Большунов Полный старт-лист – здесь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Болельщики развернули на трибуне Спартакиады плакат в поддержку Валиевой: «Камила – это по любви»
- Евгений Кафельников: «Жаловаться на судьбу мне точно не стоит. Считаю, что показал в теннисе свой максимум»
- Кондратюк о Самарине: «Для меня Саша на протяжении 10 лет был примером и в спорте, и в жизни. Он прекрасный спортсмен и очень хороший человек»
Свежие комментарии