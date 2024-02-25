Трамп согласился с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласен с мнением президента РФ Владимира Путина о том, что действующий глава американского государства Джо Байден выгоднее для России, чем Трамп, передает The Independent.
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