«Словно умер он»: что творится с Петром Чернышевым после смерти Анастасии Заворотнюк

Звезды культового комедийного сериала «Моя прекрасная няня» не стало в конце мая. С тех пор супруг почившей артистки старался избегать появлений на публике, предпочитая переживать свое горе вдали от посторонних глаз.
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