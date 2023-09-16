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Армяне умные?

Армяне умные?

Пармен Посохов на своём сайте «Трымава» опубликовал в рубрике «читая телеграмм-каналы» статью Дугина (?) «Геополитическое самоубийство» https://трымава.

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Коротко! Украинцы выбрали Президентом клоуна, а армяне Премьер-министром-- либерального журналиста. Выбрали такого же болтуна, один болтун на сцене, другой в прессе. Неприятная шутка: &quot;Ты либеральные газеты читаешь?&quot;. &quot;Да читаю, сколько оторву в туалете...!&quot;. &quot;Ты не понимаешь либеральной мысли?&quot;. &quot;Понимаю! Но знаю ей место!&quot;. (Кто не понял, значит Чёрт уже с Вами.)
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