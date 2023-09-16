Армяне умные?

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Вячеслав Зязев

Коротко! Украинцы выбрали Президентом клоуна, а армяне Премьер-министром-- либерального журналиста. Выбрали такого же болтуна, один болтун на сцене, другой в прессе. Неприятная шутка: "Ты либеральные газеты читаешь?". "Да читаю, сколько оторву в туалете...!". "Ты не понимаешь либеральной мысли?". "Понимаю! Но знаю ей место!". (Кто не понял, значит Чёрт уже с Вами.)