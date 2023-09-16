Пармен Посохов на своём сайте «Трымава» опубликовал в рубрике «читая телеграмм-каналы» статью Дугина (?) «Геополитическое самоубийство» https://трымава.
Армяне умные?
Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Коротко! Украинцы выбрали Президентом клоуна, а армяне Премьер-министром-- либерального журналиста. Выбрали такого же болтуна, один болтун на сцене, другой в прессе. Неприятная шутка: "Ты либеральные газеты читаешь?". "Да читаю, сколько оторву в туалете...!". "Ты не понимаешь либеральной мысли?". "Понимаю! Но знаю ей место!". (Кто не понял, значит Чёрт уже с Вами.)
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13 час.
Lana_Borei Иванова
Армении - армениево.
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3 час.
МА
Мишка Анисимов
🤝
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2 час.
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