Инфореактор

1 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    ахетжакнутая маразматичка звезданулась как бабка ГалкинаНоркин откровенно...
  • Lana_Borei Иванова
    Трудно сходить принести...Оставшиеся без во...
  • С С
    А для чего она нужна в России на ток-шоу?Украинскую журнал...

«От Lada Vesta до Kia Rio»: какие подержанные машины предпочитают россияне

«От Lada Vesta до Kia Rio»: какие подержанные машины предпочитают россияне

Желая сэкономить, автолюбители могут приобретать даже «проблемные» автомобили. Об этом в беседе с iReactor рассказал автоэксперт Алексей Хресин, подчеркнув, что, несмотря на спрос, вторичный рынок не дорожает столь же стремительно, как первичный.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх