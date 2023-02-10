«От Lada Vesta до Kia Rio»: какие подержанные машины предпочитают россияне

Желая сэкономить, автолюбители могут приобретать даже «проблемные» автомобили. Об этом в беседе с iReactor рассказал автоэксперт Алексей Хресин, подчеркнув, что, несмотря на спрос, вторичный рынок не дорожает столь же стремительно, как первичный.