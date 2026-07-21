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Искусство

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Новая роль Ефремова и трейлер «Мстители: Судный день»: что обсуждали 21 июля

Новая роль Ефремова и трейлер «Мстители: Судный день»: что обсуждали 21 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Судный день» Кинокомпания Marvel Studios показала дебютный трейлер блокбастера «Мстители: Судный день».

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