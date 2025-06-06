5:4 – шикарный матч Испании и Франции! У Ямаля дубль, Шерки почти спас

Их не остановить. Мы ждали топ-матча от Испании и Франции в 1/2 финала Лиги наций. И получили – 5:4! Для чемпионов Европы встреча сначала складывалась так просто, повели 5:1 за 23 минуты до конца основного времени.
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