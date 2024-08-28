В Пентагоне создают киберпробирку Пауэлла

Управление стратегических технологий (STO) Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) запускает программу XENA, целью которой является «разработка революционной технологии дальнего рентгеновского анализа».
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