Что делать если батарея плохо греет

Промойте радиатор отопления, не снимая её с места! Это необходимо делать периодически, так как грязь внутри забивает её и не позволяет горячей воде равномерно проходить по трубам, из-за чего батарея плохо греет.
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