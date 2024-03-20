Облачный ИИ-суперомпьютер AWS Project Ceiba получит 21 тыс. суперчипов NVIDIA GB200 Amazon Web Se...

Облачный ИИ-суперомпьютер AWS Project Ceiba получит 21 тыс. суперчипов NVIDIA GB200Amazon Web Services (AWS) и NVIDIA объявили о расширении сотрудничества, в рамках которого ускорители GB200 и B100 вскоре появятся в облаке AWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)