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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Облачный ИИ-суперомпьютер AWS Project Ceiba получит 21 тыс. суперчипов NVIDIA GB200 Amazon Web Se...

Облачный ИИ-суперомпьютер AWS Project Ceiba получит 21 тыс. суперчипов NVIDIA GB200 Amazon Web Se...

Облачный ИИ-суперомпьютер AWS Project Ceiba получит 21 тыс. суперчипов NVIDIA GB200Amazon Web Services (AWS) и NVIDIA объявили о расширении сотрудничества, в рамках которого ускорители GB200 и B100 вскоре появятся в облаке AWS.

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