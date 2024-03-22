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Распетушившийся безвестный французский полковник угрожает... Армии России. Отвечает Пётр Толстой

❗️ вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью французскому телеканалу BFMTV. "Мы убьем всех французских солдат, которые придут на украинскую землю", - заявил Толстой:Петр Толстой на прекрасном французском и очень доходчиво:- Кого волнует его мнение?- Вас не волнует, что говорит Эммануэль Макрон?- Точно.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Дабиды БЛЯ....Куда вы лезите на Россию...Шавки шелудивые...Толстому РЕСПЕКТ....БРАВО....Опять России  придётся ЛЯГУШАТНИКОВ И ПЕТУХОВ ХОРОНИТЬ...ПЕРЕГНОЙ БУДЕТ...
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17 час.
t
tolip
Молодец Толстой👍👍
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17 час.
анатолий ориничев
Нет, ну это просто верх наглого идиотизма. Значит если лягушатник ядерный, значит ему можно убивать русских даже за его пределами (лягушатника).
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2 час.

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