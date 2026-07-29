Лисички, чёрная икра и арбузный спритц: в «Банщиках» стартовало большое сезонное меню Станислава Левохо

В ресторане «Банщики» на Дегтярной улице начался сезон лисичек — концепт-шеф Станислав Левохо представил масштабное летнее обновление, в котором главные роли достались лесным грибам, молодому картофелю, спелым нектаринам и освежающим коктейлям.
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